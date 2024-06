Il paese che abbraccia gli alberi con i lavori all'uncinetto

Non solo Barzanò. Anche un altro comune della provincia di Lecco ha deciso di mettere in campo un'iniziativa originale in occasione dello giornata mondiale dello Yarn Bombing, il Festival dell'uncinetto che ricorre nei prossimi giorni. Si tratta di Galbiate, dove il tema dei lavori a maglia ha riguardato gli abbracci, con alcune colorate creazioni a forma di mani e braccia che hanno avvolto gli alberi di una delle zone principali del paese (nelle foto).

"Alla curiosa iniziativa hanno partecipato le volontarie del movimento Terza Età, la Pro loco Galbiate, e alcune amiche di Luisella Colombo - fa sapere Silvana Ginammi, presidente del gruppo Terza Età - La piante e il monumento in Largo Indipendenza a Galbiate è stato così addobbato con lavori a uncinetto sul tema dell'abbraccio per aderire alla giornata mondiale dello Yarn Bombing. Il colpo d'occhio è molto gradevole, vi aspettiamo per visitare questo scenario di abbracci e lavori all'uncinetto".