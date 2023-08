Spettacolo sul lago con la Gara delle Lucie. Le acque antistanti l'abitato di Abbadia ospiteranno il 6 agosto una importante manifestazione sportiva sotto l'egida della Federazione italiana canottaggio sedile fisso. Organizza l'Asd Remiera "I Laghèe" del Comitato di Como e Lecco.

In lizza equipaggi maschili e femminili delle categorie Junior e Senior. All'imbarcazione prima classificata andrà il "Trofeo Abbadia Lariana per Barche Lucia". A tutti gli equipaggi verrà consegnato un premio in natura.

La prova nazionale è valida per il Trofeo Bcc Lezzeno il Trofeo femminile Lario Multiservizi.

Il programma

Ore 09.30 Consiglio di regata

Ore 10.00 Batterie (mt 1000)

Ore 10.30 Gara Femminile (mt 500)

Ore 11.00 Finale (mt 2000)

Ore 11.30 Premiazioni