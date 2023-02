Dopo 3 anni a Garlate torna il Carnevale con gli oratori

Prezzo non disponibile

Torna dopo tre anni la tradizionale sfilata di Carnevale organizzata dagli oratori dell’area omogenea di Olginate con il prezioso contributo del Comune di Garlate. L'appuntamento è in programma per domenica 19 febbraio proprio a Garlate con ritrovo alle ore 14 in piazza Matteotti.

Poco dopo partirà il corteo di maschere e carri per le vie del paese animato dai clown dell'associazione Veronica Sassi. La manifestazione approderà quindi in oratorio dove la festa continuerà con musica e balli. Grandi e bambini sono invitati alla sempre apprezzata manifestazione di carnevale che torna a colorare il paese dopo la sospensione e le iniziative ridotte del periodo covid.