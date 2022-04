Giovedì 5 maggio appuntamento a Garlate con la serata "La guerra è una questione privata?". La docente e scrittrice Elena Rausa accompagnerà il pubblico alla scoperta del romanzo ?Una questione privata? di Beppe Fenoglio, scrittore e partigiano, che nelle pagine del libro ha magistralmente tratteggiato le emozioni, le paure e l?amore del giovane Milton, in un intreccio indissolubile tra dimensione pubblica e privata della lotta partigiana.

Pensata come riflessione per la ricorrenza del 25 aprile, la serata proposta dall?Amministrazione comunale in collaborazione con Librando e la Biblioteca civica Piera De Gradi assume ancora maggiore attualità vista la drammatica situazione ucraina. L?iniziativa si svolgerà presso la Sala civica al Museo della Seta alle ore 21.

Laureata in Lettere all?Università Cattolica di Milano, Dopo aver conseguito un dottorato di ricerca in Italianistica Elena Rausa si è dedicata all?insegnamento di materie umanistiche in un liceo scientifico. Ha pubblicato il suo primo libro Marta nella corrente nel 2014, seguito nel 2018 da Ognuno riconosce i suoi, entrambi editi da Neri Pozza.