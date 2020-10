"Puliamo il mondo" a Garlate

Una mezza giornata dedicata alla pulizia del lungolago e dei parchi del paese. L'iniziativa green "Puliamo il mondo", aperta a tutti, si terrà sabato 17 ottobre a Garlate su proposta dell'Amministrazione comunale e in accordo con Legambiente.

Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le ore 14.30 in zona circolo sul lungoadda. Guanti e attrezzature per la pulizia verranno forniti dal Comune con il contributo del vicino McDonald's. Subito dopo si inizierà con il lavoro di raccolta dei rifiuti e cura del verde, in particolare nei pressi della passeggiata. L'iniziativa era già stata proposta con un'ottima adesione anche negli anni passati.