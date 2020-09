Weekend per il Gatto

Tutti i candidati al Consiglio comunale insieme al candidato sindaco del centro sinistra Mauro Gattinoni saranno presenti in tutta la città per l’ultimo weekend di campagna elettorale a incontrare i lecchesi, ascoltarli e raccontare loro la visione e l’idea di Lecco per i prossimi dieci anni, così come raccontata nel programma partecipato realizzato dalla coalizione che sostiene Mauro Gattinoni Sindaco.

Ecco il calendario per il week end:

SABATO 12 SETTEMBRE

AmbientalMente Lecco

Ore 9-19: Gazebo in Piazza Garibaldi

Ore 9-12: mercato

Ore 17: ciclopasseggiata per i sentieri urbani, partenza da Piazza Cermenati, segue aperitivo al Parco Addio ai Monti

Ore 18.30: picnic al Piazzale dei Piani d’Erna

Con la sinistra cambia Lecco

Ore 10-13: giro rione Acquate

Ore 10-13: giro rione Olate

Fattore Lecco:

Ore 10-18: Gazebo in Piazza XX Settembre

Ore 15.30: incontro con Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, in Sala Ticozzi

Ore 18: Fattore Acquate, incontro con il rione in viale Montegrappa



Partito Democratico:

Ore 9-13: Gazebo in Piazza Garibaldi

Ore 9-13: Gazebo in Viale Turati (farmacia)

DOMENICA 13 SETTEMBRE

AmbientalMente Lecco:

Ore 10-12: giro rione Acquate

Ore 10-12: giro rione San Giovanni

Ore 10-12: giro rione Bonacina

Ore 11: aperitivo al San Martino

Con la sinistra cambia Lecco

Ore 10-13: giro rione Laorca

Ore 10-13: giro rione Germanedo

Ore 10-13: giro rione Belledo

Ore 10-13: giro rione Caleotto e Rancio

Fattore Lecco:

Ore 11: giro rione Maggianico

Ore 15-16: giro rione Chiuso



Partito Democratico