"Il gatto con gli stivali" a Mandello

Dedicato ai piccoli spettatori, a partire dai 6 anni, arriva a Mandello la celebre fiaba "Il gatto con gli stivali", nell'originale riscrittura di Marco Ferro che ne firma anche la regia.

Una narrazione immaginata e scritta per una sola interprete dove, al ritmo palpitante di musica elettronica, i personaggi prendono vita raccontando il riscatto e l'ascesa di uno dei tanti "ultimi" e "dimenticati" della società. L'attrice si muove in un luogo di periferia, una terra di nessuno che sorge ai confini di una discarica.

Intorno a lei cappelli bucati, scarpe consumate, dentiere usurate. E in questo desolante scenario un ragazzino tormantato dalla fame trova l'amore e riesce a salvarsi. I tempi serrati, i toni divertiti, la musica ritmata creano un'atmosfera che immerge in una storia narrata tutta d'un fiato, in uno spettacolo che è un mix di delicatezza e realismo, parole e musica, teatro di figura e recitazione,

Definito dalla critica "un piccolo gioiello per grandi e piccoli" (Raffaella Roversi, 2duerighe), "Atmosfere tra Charles Dickens e Tim Burton. Artigianato teatrale" (Vincenzo Sardelli, KLP Teatro), segnalato al Premio Ubu per il Teatro Ragazzi, Il Gatto con gli Stivali di Campsirago Residenza è… il dono del Comune di Mandello per l'Epifania.

La scheda

"Il gatto con gli stivali". Durata: 50 minuti

con Soledad Nicolazzi

drammaturgia e regia Marco Ferro

disegno del suono e musiche originali Luca Maria Baldini

costumi e oggetti di scena Stefania Coretti

produzione Campsirago Residenza

con il sostegno di Next - Laboratorio delle Idee per la Produzione e Distribuzione dello Spettacolo dal Vivo, Lombardo Edizione 2020

Informazioni

0341.702318 - 328.986.5630

Prenotazioni e acquisti

Ufficio Cultura, Via Manzoni, 44/3

lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10 alle ore 13

oppure

cultura@mandellolario.it

Biglietto singolo spettacolo: intero euro 15, ridotto (under 12) euro 5.

Gli spettacoli si svolgono nell’osservanza della normativa vigente anti Covid-19. Prenotazione necessaria, accesso consentito esclusivamente con Green pass.