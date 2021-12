Un gazebo in piazza Garibaldi per la Campagna Tende di Avsi. L'11 e 12 dicembre l'iniziativa di Avsi Point Lecco: incontri, musica, testimonianze. L'Uganda raccontata da Andrea Nembrini alle ore 17 di sabato a Palazzo Falck.

Nella città che si prepara a festeggiare il Natale, una nuova, particolare occasione di incontro solidale è proposta da Avsi Point Lecco, il piccolo gruppo di amici che sostiene l'attività di Fondazione Avsi. Avsi è la ong italiana che ormai dal lontano 1972 opera in tutto il mondo per affrontare emergenze e che realizza progetti di cooperazione allo sviluppo in 38 Paesi del mondo.

I lecchesi potranno conoscere ancora meglio questa realtà facendo un salto al gazebo (la tradizionale Tenda di Natale Avsi) che nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 dicembre sarà allestito in piazza Garibaldi, all'incrocio con via Roma. Qui i volontari di Avsi distribuiranno materiale esplicativo dell'attività della ong e saranno a disposizione per spiegare i progetti che la Campagna Tende 2021/22 intende attuare in Italia come ad Haiti, in Uganda e Libano, e ancora in America Latina (Brasile, Ecuador, Messico), oltre che per rilanciare la preziosa e già diffusa opera del sostegno a distanza.

"Lo sviluppo sei tu. Il tempo del coraggio"

Il titolo della Campagna Tende - "Lo sviluppo sei tu. Il tempo del coraggio" - è l'esplicito invito a puntare sulla persona, su ciascuno di noi in ogni parte del mondo: perché dipende da persone consapevoli della propria responsabilità e della propria dignità, che si mettono insieme per aiutarsi, aiutare gli altri e costruire il bene comune.

Di questo si parlerà amichevolmente sotto il gazebo di piazza Garibaldi (nel pieno rispetto di tutte le normative e le disposizioni anti Covid) grazie a interventi e testimonianze di volontari lecchesi già impegnati con Avsi in Uganda e Libano (la dottoressa Francesca Zanello e l'architetto Francesco Amigoni), oppure attivi nelle scuole superiori piuttosto che nelle primarie (canti augurali natalizi saranno proposti dal piccolo coro della scuola "Pietro Scola") e ancora nelle parrocchie (con l'esperienza di Malgrate) o nel mondo delle imprese (interverrà Marco Giorgioni, presidente della Compagnia delle Opere Lecco Sondrio), ma anche dello sport (il Rugby Lecco da anni ha adottato un giovane studente con il sostegno a distanza). Ci saranno pure i responsabili di Portofranco, attivo anche a Lecco e che da tempo svolge azione di aiuto allo studio in particolare per situazioni di fragilità o emarginazione: dunque tante voci a raccontare una storia ricchissima. Non mancheranno altre proposte musicali, ci sarà la possibilità di seguire video sulle iniziative di Avsi e di conoscere e toccare con mano i frutti concreti di attività lavorative svolte in diversi Paesi e in situazioni di emergenza.

Incontro con Andrea Nembrini

Da segnalare poi (alle ore 17 di sabato 11, nel salone del vicino Palazzo Falck) l'incontro con Andrea Nembrini, di Fondazione Avsi, education advisor della "Luigi Giussani School" di Kampala, che racconterà la propria esperienza e l'obiettivo della Campagna Tende per l'Uganda. L'incontro sarà coordinato dalla giornalista Stefania Bolis, che illustrerà anche gli altri progetti delle Tende 2021/22.

"Il gazebo in piazza Garibaldi per le Tende di Natale - commenta Assunta Anghileri, responsabile di Avsi Point Lecco - costituisce l'occasione per raccontare una grande storia, una lunga esperienza e le ragioni per donare. È un modo per condividere il senso della vita: perché guardare in faccia le persone che incontriamo avendo negli occhi ciò che dà senso alla nostra vita è l'atto di carità più grande che possiamo fare. Da qui nasce il coraggio di affrontare anche le situazioni più ardue, e anche per noi che viviamo a Lecco di coinvolgersi con i bisogni che si incontrano: qui come in ogni parte del mondo”.

I progetti Avsi sostenuti dalla Campagna Tende 2021/2022 interessao Italia, America Latina, Uganda, Haiti e Libano. Per maggiori informazioni si può consultare il sito di Avsi.