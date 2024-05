Come essere genitori di bambini fino a 3 anni: se ne parla a Mandello

Il Festival della Letteratura di Mandello prevede anche momenti in cui vengono approfondite tematiche educative. L'8 maggio alle ore 21 in sala civica si svolgerà la conferenza rivolta a genitori ed educatori di bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. Titolo della conferenza sarà 'Diventare genitori, una professione che si impara insieme: collaborazione e armonia facilitano il processo di crescita'.

L'assessore Doriana Pachera ritiene "molto importante creare momenti di confronto tra genitori ed educatori, entrambi protagonisti dell'azione educativa che vede come obiettivo unico la crescita corretta del bambino sotto i vari aspetti: fisico, psichico e relazionale".

Relatrice Stefania Lauri

A tenere la conferenza sarà la dottoressa Stefania Lauri, che presenta nel suo curriculum una pluridecennale esperienza nell'ambito della psicologia dell'età evolutiva presso l'Assl di San Donato Milanese, servizio materno infantile, e successivamente presso l'Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini e di Lecco, occupandosi della presa in carico psicologica dei bambini e delle loro famiglie. Ha svolto per molti anni attività clinica presso il Centro di Psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza dell'associazione La Nostra Famiglia di Lecco. Durante la sua attività presso le varie istituzioni si è occupata della supervisione degli educatori e degli insegnanti delle scuole del territorio Lecchese e Mandellese. Si occupa della supervisione degli operatori e della progettazione delle attività della Fondazione Sinapsi di Cava De' Tirreni, che opera in favore di bambini e adolescenti ipovedenti e non vedenti. È membro del comitato di redazione della rivista culturale Orione edita dalla Fondazione Sinapsi di Cava de' Tirreni.

Oltre all'esposizione del tema verrà dato largo spazio alle domande del pubblico. La dottoressa Lauri presenterà anche letture sul tema trattato, come ad esempio Sviluppo affettivo e ambiente di Winnicott e La genitorialità, le prime relazioni diadiche e triadiche di Morena Muzi.