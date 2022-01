Un gennaio di grandi appuntamenti: la programmazione del Planetario

Sarà un mese di gennaio decisamente interessante al Planetario di Lecco, con molti appuntamenti in grado di richiamare l'attenzione del pubblico.

Dopo la proiezione di domenica 9 gennaio in cupola, sabato 15 gennaio si svolgerà "Alla scoperta del cielo con il Piccolo Principe" nell'ambito del ciclo Il sabato dei bambini: il ritorno del grande classico della lettertura, legato all'astronomia, prevede un doppio turno alle ore 15 e alle 16.30.

Da venerdì 14 gennaio alle ore 21 riprendono gli appuntamenti settimanali: proiezione in cupola per "Il firmamento invernale", mentre Simone Iovenitti sarà il conferenziere del 21 gennaio per parlare di "Fisica estrema: buchi neri e altri fenomeni gravitazionali". Chiuderà il mese di gennaio "La sfida della Longotudine e i viaggi di Cook" a cura di Loris Lazzati, responsabile della programmazione del Planetario e scrittore.

Tutti gli appuntamenti si svolgono nel rispetto delle norme anti-covid.