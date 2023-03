Geografie naturali, laboratorio artistico

Laboratorio artistico per bambini e bambine dai 4 anni.

Sabato 25 e domenica 26 marzo, ore 16.30

Ispirandoci alle grandi tele materiche di Alberto Burri sperimenteremo utilizzi insoliti di materiali naturali come cortecce, segatura, rami e radici per creare suggestive tavole materiche in cui orientarsi nelle geografie della natura.







Per i più piccoli domenica 26 marzo alle ore 11.00 è proposto un laboratorio esperienziale nel quale le bambine e i bambini potranno conoscere ed esplorare tutte le differenti forme che il legno ci dona: segatura, trucioli, rami, cortecce… In tanti modi diversi sperimenteranno e creeranno con questo fantastico materiale dalle molteplici forme e dagli inaspettati usi. Laboratorio per bambini da 1 a 4 anni.