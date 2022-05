Al Planetario un "talk show" interattivo con l'astronomo Ghisellini

A tu per tu con l'astronomo. Tutto quello che avete sempre voluto chiedere sul cosmo e non avete mai osato. È una proposta diversa nel format quella proposta dal Planetario di Lecco per venerdì 27 maggio, alle ore 21.

Non una conferenza, ma un talk show interattivo, un salotto astronomico aperto a tutti e a tutte le età, in cui un astronomo di fama e grande divulgatore, Gabriele Ghisellini, anziché tenere una lezione frontale, risponderà ai desiderata del pubblico e sarà a completa disposizione dei partecipanti. Gli spettatori sono quindi invitati a venire con tutte le domande e le curiosità che vogliono soddisfare.

Per rompere il ghiaccio, Ghisellini terrà un'introduzione di una decina di minuti sulle grandi sfide dell'astrofisica contemporanea, ma sarà solo un viatico, non un vincolo. L'unico limite, come recita una famosa massima di Star Trek, è il cielo. Occorre prenotarsi sul sito www.deepspace.it. Il costo del biglietto è quello solito (6 euro intero, 4 euro ridotto per under 18, over 65 e residenti a Lecco).