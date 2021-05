"Non solo fiori, la capacità riproduttiva delle piante" a Villa De' Ponti

Entrano nel vivo le iniziative proposte dalla Comunità montana Lario Orientale Valle San Martino per la primavera estate, aventi come fulcro il giardino botanico di Villa De' Ponti a Calolziocorte. Proprio qui si terrà l'iniziativa dal titolo "Non solo fiori, la capacità riproduttiva delle piante".

L'appuntamento è per domenica 30 maggio alle ore 16. Interverrà Larisa Monteggia della Rete orti botanici in Lombardia. Si parlerà di piante, fiori, api e natura.

L'orto botanico di villa De' Ponti rappresenta un vero e proprio tesoro green in centro città, con 400 speci differenti tra alberi e fiori disposti sun un ettaro di terreno. Per info e prenotazioni: Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, 0341 240724 - workstation@comunitamontana.lc.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...