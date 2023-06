Spettacolo di musica e teatro d'ombre per bambini dai 5 anni e per il pubblico adulto.

Se Gilgamesh fosse una regina, cambierebbe la storia? Se raccontassimo questa storia con musica e immagini, omettendo qualsiasi testo, otterremmo una lettura diversa?

Queste due rivendicazioni si contrappongono all’antica epopea, rara superstite di una tradizione orale che precede la scrittura di migliaia di anni. Originariamente una vera celebrazione della mascolinità di fronte a sfide insormontabili e alla grandezza della natura, la storia è sopravvissuta solo in parte, con intervalli di migliaia di anni tra i frammenti. Evidenziate dall’assenza di scrittura, tutte le emozioni del mitico personaggio danno un’altra vita alla storia antica, riattualizzandola.

Gilgamesh è il nuovo spettacolo di Fossick Project, duo composto dall’illustratrice Cecilia Valagussa e dalla musicista Marta del Grandi. Le artiste portano in scena una forma contemporanea di teatro delle ombre, un viaggio musicale che racconta storie ispirate alle specie animali e ai paesaggi del mondo, e invita il pubblico a riflettere sul rapporto dell’uomo con la natura.



Intero: €15

Ridotto (under 25, over 65, secondo spettacolo nella stessa giornata): €12

Ridotto under14: €8

Biglietto cortesia per gli abitanti di Ello: € 5



Info: tel. 0399276070



esperidi@campsiragoresidenza.it