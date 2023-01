Gineè ad Abbadia

Prezzo non disponibile

Torna la tradizione. Il rito del Gineè si rinnova come ogni anno: il 31 gennaio 2023 anche ad Abbadia verrà infatti bruciato il fantoccio che simboleggia la fine della stagione fredda.

Quest'anno non mancheranno le novità. Il Comune di Abbadia Lariana ha lanciato una sorta di "concorso" rivolto alla cittadinanza: "Per rinnovare la tradizione - ha spiegato l'Amministrazione sui propri canali social - invitiamo ciascuna frazione di Abbadia ad allestire il proprio fantoccio: naturalmente, la gara è per realizzare quello più 'brutto'... Tutti verranno bruciati la sera del 31 gennaio".

Agli abbadiensi non resta che scatenare fantasia e manualità per realizzare il proprio fantoccio e porre fine ai rigori dell'inverno.

Il programma

Ritrovo: Ore 20.15 Palestra comunale

Partenza: Ore 20.30 Sfilata per le vie del paese con le tradizionali "Tolle"

Arrivo: Passerella al Conventino

Falò: Ore 21.15 in riva al lago

Distribuzione bevande e vin brulè

In caso di pioggia ritrovo diretto in riva al lago per bruciare il fantoccio.