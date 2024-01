Mandello e Abbadia pronti a far rivivere la tradizione del Gineè

Una volta era sinonimo di fine dei rigori invernali, al 31 di gennaio che per tradizione era considerato l'ultimo dei famigerati "Giorni della merla" in cui le temperature raggiungevano i picchi minimi per via di correnti artiche in grado di rendere l'aria freddissima e secca.

Poco o nulla di ciò è rimasto nell'anno di grazia 2024, e i giovani quei periodi così rigidi possono conoscerli soltanto dai racconti di chi ha qualche anno in più e ancora li ricorda. La tradizione, però, non muore mai e anche quest'anno si rinnova. Il fantoccio del Gineè, o Giubiana com'è definito in gran parte della Brianza, sarà bruciato la sera del 31 gennaio sia ad Abbadia Lariana sia a Mandello, dove il rito richiama da sempre bambini, adulti e anche i più avanti con l'età. Tutti davanti al fuoco che simbolicamente brucia l'inverno per degustare qualche dolcetto tipico e un buon bicchiere di vin brulè.

Non mancherà, prima di ardere il fantoccio, il corteo per le strade dei paesi con tanto di tolle da trascinare per fare quanto più rumore possibile e fermarsi nelle case dei cittadini a reclamare dolci e caramelle.

Il Gineè a Mandello

Ritrovo ore 20.15, partenza ore 20.30.

Percorso del corteo: Piazza S.Cuore - Vie S.G. Bosco - Palanzo - Parini - Battisti - Sauro - Piazza S. Cuore - Don Gnocchi - Oliveti - Risorgimento - Manzoni - B.V. del Fiume - F.lli Comacini - Giardini - Poncia; qui il Gineè, preparato dagli alunni di classe quinta della Scuola Primaria Pertini, verrà gettato sul rogo dal personale della Protezione civile.

Durante la manifestazione, per lo svolgimento del corteo, sarà garantita la presenza della Polizia locale e del Gruppo amici della Protezione Civile. I minori dovranno essere accompagnati dai genitori.

Il Gineè ad Abbadia

Ritrovo ore 20.15 Palestra comunale

Partenza ore 20.30 Sfilata per le vie del paese con le tradizionali "Tolle". Arrivo: Foce fiume Zerbo

Falò ore 21.15 in riva al lago.

Distribuzione bevande e vin brulè.