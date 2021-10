Avis comunale di Mandello del Lario, con la collaborazione di Avis provinciale Lecco, organizza la Giornata dell'alfiere per sabato 16 ottobre 2021.

L'evento rappresenta la prima opportunità di incontro dell'intero gruppo Alfieri, dopo il duro periodo di pandemia. Rappresenta ovviamente anche un'occasione per rafforzare lo spirito di aggregazione e l'amicizia, elementi tutt'altro che irrilevanti per l'acquisizione di una forte motivazione finalizzata all'espletamento del significativo ruolo di rappresentanza richiesto agli Alfieri quali portatori del labaro. Come si può evincere dal programma più sotto specificato, non mancheranno neppure momenti ricreativi e culturali.

I rappresentanti delle sezioni comunali che parteciperanno avranno modo di apprezzare le bellezze culturali e del nostro territorio.

La giornata terminerà con la Santa Messa delle ore 18 nella chiesa di San Lorenzo.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...