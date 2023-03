Festa di bandiera, inno e Costituzione a Mandello

Prezzo non disponibile

Con la legge n. 222 del 23 novembre 2012 è stata istituita la "Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera" a cadenza annuale. Pur rimanendo un giorno lavorativo, il 17 marzo viene considerato come "giornata promuovente i valori legati all'identità nazionale".

"La Repubblica riconosce il giorno 17 marzo, data della proclamazione in Torino, nell'anno 1861, dell'Unità d’Italia, quale Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera, allo scopo di ricordare e promuovere, nell'ambito di una didattica diffusa, i valori di cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile, nonché di riaffermare e di consolidare l'identità nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica".

Per questo motivo il Comune di Mandello intende promuovere una giornata dedicata appunto alla Costituzione, all'Inno e alla bandiera. Venerdì, ad aprire la giornata saranno i bambini di tutte le scuole dell'Infanzia di Mandello che, dalle 9 alle 10.30, a gruppi, si raccoglieranno all'ingresso del Comune in via Manzoni sotto la bandiera e verranno accolti dal sindaco e dall'assessore all'Istruzione. Dopo aver ascoltato il sindaco e intonato l'inno di Mameli ritorneranno nelle proprie scuole sventolando una bandierina a ricordo della giornata.

La bandiera esposta al balcone di via Manzoni è stata confezionata due anni fa da mamme e nonne cucendo insieme i pezzetti di stoffa che i bambini delle scuole dell'infanzia avevano portato alle insegnanti. Nella bandiera sono presenti varie tonalità di verde, di bianco e di rosso a sottolineare il contributo di tutti.

A seguire l'assessore all'istruzione, Doriana Pachera, si recherà alla scuola primaria paritaria dell'Istituto S.G.Antida (ore 11) e alla scuola S. Pertini (ore 11.30) per consegnare agli alunni di classe quinta il tricolore con un breve scritto sulla sua storia.

Successivamente, accompagnata dal Presidente del Ccr, Luisella Aliprandi, si recherà presso la scuola secondaria di I° grado per consegnare il tricolore ala Sindaca del CCR Sofia Airò (ore 12).