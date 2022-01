Giornata della memoria 2022

Il Comune di Lecco celebra la Memoria attraverso due momenti dedicati, promossi, rispettivamente, con la Prefettura di Lecco, e in collaborazione con Associazione culturale Madonna del Rosario, Comunità pastorale, Cinema Teatro Nuovo Aquilone e LineeLecco.

"Il Giorno della Memoria ci offre la possibilità di ripercorrere alcune tra le fasi più buie della storia dell'umanità e di farlo sia per rendere omaggio al ricordo di tutte le vittime, sia per lanciare un monito sempre attuale, specie alle nuove generazioni, che serva a non ripetere in futuro gli errori e gli orrori del passato - sottolineano il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e l'assessore alla Cultura e coesione sociale Simona Piazza - In questo senso vanno gli eventi promossi, la consegna della medaglia della Prefettura e le letture per gli studenti delle scuole superiori, una nuova generazione di donne e uomini che ci auguriamo facciano tesoro di quanto la memoria consegna loro".

Consegna delle medaglie d'onore

Giovedì 27 gennaio alle 16.30 presso la sala consiliare del Comune di Lecco il prefetto di Lecco Castrese De Rosa e il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni consegneranno una delle medaglie d'onore dedicate ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti. La medaglia è conferita alla memoria di Angelo Castelnuovo e sarà ritirata dal figlio Valter. Il momento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube del Comune di Lecco.

"Ancora una volta celebriamo questa significativa giornata immersi nella pandemia. Ma abbiamo tutti un dovere a cui non possiamo sottrarci, quello di mantenere sempre vivo il ricordo di quanti hanno lottato, fino all'estremo sacrificio, per la libertà e per la nostra Nazione - afferma il prefetto di Lecco Castrese De Rosa - È questo il debito di riconoscenza che dobbiamo ai nostri caduti, portare alle nuove generazioni il valore del sacrificio di tanti italiani, fino a dare la propria vita, per ideali che non hanno prezzo e su cui si fonda oggi la nostra Repubblica e su cui è nata la nostra democrazia. Il programma di quest'anno, pur nella sua sobrietà, vuole avere questa connotazione, la riscoperta di ideali che devono essere celebrati sempre, in ogni occasione perchè costituiscono una pietra miliare da preservare e mai dimenticare".

"Raccontare la memoria"

"Raccontare la memoria" è l'iniziativa promossa da Comune di Lecco e Associazione culturale Madonna del Rosario con il contributo di LineeLecco: un'orazione civile dedicata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, letture liberamente tratte da testi vari, scelti da Federico Bario, che avrà il ruolo di voce narrante. L'orazione civile si terrà presso il cinema teatro Nuovo Aquilone e sarà accompagnata da intermezzi musicali, ovvero interpretazioni di antiche melodie e canzoni ebraiche e yìddish, a cura di Maurizio Aliffi alla chitarra e Fausto Tagliabue alla tromba e alle percussioni. In programma sempre giovedì 27 gennaio, alle 9.30 e alle 11, due letture della durata di circa un'ora ciascuna, che tratteranno di terribili accadimenti aventi come sfondo il più recente conflitto jugoslavo e, per la maggior parte, la Polonia occupata dai nazisti, concludendosi con le considerazioni sui "Campi della morte" offerte dal regista Alain Resnais al termine del lungometraggio "Notte e nebbia" del 1956.

"Nuovo Aquilone Cinema Teatro e Associazione culturale Madonna del Rosario, stimolati dall'Amministrazione comunale - sottolinea Monsignor Davide Milani, presidente dell'Associazione culturale Madonna del Rosario - contribuiscono con questi progetti per vivere il Giorno della Memoria non solo come una importante ricorrenza annuale, ma anche per fare in modo che sia sempre più un'occasione di riflessione sulle cause della shoah e di impegno contro ogni rigurgito antisemita. Il teatro e il cinema hanno il potere di farci entrare nel cuore delle vicende interrogando il nostro agire e dando forma al nostro impegno affinché il dramma che ha colpito la comunità ebraica non si ripeta oggi e in futuro in alcun modo".

La partecipazione, gratuita per studenti e accompagnatori, è da segnalare a segreteria@chiesadilecco.it entro sabato 22 gennaio. Le richieste saranno accolte fino all'esaurimento dei posti disponibili. L'accesso alla sala, da via Parini 16, sarà possibile nel rispetto della normativa in vigore che regolamenta la fruizione delle sale cinematografiche (green pass rafforzato e mascherina ffp2).

Proiezione film "Il senso di Hitler"

In serata, alle 21, al Nuovo Aquilone sarà infine proiettata la pellicola "Il senso di Hitler", un documentario del 2020, tratto dal libro "The Meaning of Hitler" di Sebastian Haffner, che indaga la bestialità e le cause che hanno portato a quella che è la pagina più buia della storia moderna, perchè quanto accaduto non si ripeta.