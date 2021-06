Giornata ecologica a Mandello

Continua nel mese di giugno il Festival della Letteratura di Mandello del Lario iniziato il 21 maggio organizzato dall'assessorato alla Cultura.

Siamo giunti al terzo weekend.

Il giorno 4 giugno ritrovo presso la Fondazione Carcano dove alle ore 15 ci sarà la presentazione del libro per ragazzi di Olivia Corio intitolato "Le avventure di Nazar Malik", in collaborazione con Lettelariamente. A seguire la partecipazione del Consiglio comunale dei Ragazzi del Comune di Mandello del Lario che presenteranno il programma della Giornata ecologica in occasione della Giornata mondiale dell'ambiente. Tale evento è organizzato dal Ccr in collaborazione con l'Amministrazione comunale, Fuoriclasse Associazione Genitori e Sostenitori Ics A. Volta ed è previsto per il giorno 5 giugno 2021.

Ad accompagnare i ragazzi sarà l'insegnante referente del Ccr Laura Todde, presidente di Legambiente Circolo di Lecco. Per la preparazione della giornata è intervenuta la Protezione civile che nei giorni scorsi ha svolto un accurato e attento lavoro delle zone scelte per la pulizia e cioè: il sentiero scalinata che dalla Moto Guzzi porta al villaggio Guzzi e la spiaggia zona campeggio.

Il ritrovo è previsto dunque il giorno 5 giugno 2021 alle ore 14.45 in piazza Leonardo da Vinci. I partecipanti saranno suddivisi in due squadre e poi si procederà alla pulizia. Al termine ci si ritroverà sempre in piazza per la pesatura dei rifiuti raccolti e la dichiarazione della squadra vincitrice. Per tutta la durata dell'evento sarà presente Silea con un punto informativo in cui si consegneranno i sacchetti di compost alla cittadinanza utili per la concimazione dell'orto e che permettono un recupero dell'umido.

Per accedere in Fondazione Carcano e assistere alla presentazione del libro occorre prenotarsi.