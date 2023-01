Giornata della Memoria, al Nuovo Aquilone il film dedicato ad Anna Frank

Il Nuovo Cinema Teatro Aquilone celebra la Giornata della Memoria attraverso due momenti dedicati alla cittadinanza e agli studenti, in collaborazione con il Comune di Lecco. Venerdì 27 gennaio alle ore 17 nella sala situata in via Giuseppe Parini 16, vi sarà la proiezione di "Anna Frank e il diario segreto", una pellicola del 2021, diretta da Ari Folman.

Il film è ambientato ad Amsterdam e ha come personaggio Kitty, l'amica immaginaria di Anna Frank, a cui la ragazza ebrea ha dedicato il suo famoso diario. La giovane Kitty si risveglia dopo decenni nella loro casa in Olanda e si mette subito in viaggio alla ricerca della sua cara amica. La proiezione è aperta a tutta la cittadinanza, alla cifra di 5 euro. Mentre, nelle giornate del 19 e 20 gennaio si sono tenute due proiezioni del film alle 10:30, riservate agli studenti degli istituti superiori della città di Lecco.