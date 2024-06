Giornata mondiale del rifugiato 2024: gli eventi nel Lecchese

Al via l'ottava edizione della manifestazione culturale “Lecco: una provincia accogliente” del SAI - Sistema di Accoglienza e Integrazione.



Il 20 giugno si celebra la #GiornataMondialedelRifugiato, un'occasione per sensibilizzare e informare sulla situazione dei rifugiati e dei richiedenti asilo.



Ecco le iniziative gratuite in programma:



Martedì 28 maggio ore 21:00

Presentazione del libro “Voci dall’altra Russia. Quelli che resistono alla guerra” di Raffaella Chiodo Karpinsky con Luigi Geninazzi

Sala Conferenze Palazzo delle Paure, Piazza XX Settembre, 22 – Lecco

Il 24 febbraio del 2022, inizia l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Da quel giorno, la scrittrice Raffaella Chiodo Karpinsky cerca di riportare le voci delle personalità della politica, del teatro, del cinema, della società civile che in Russia si oppongono alla guerra.

Ingresso libero. Per info: +39 0341 284 828



Venerdì 31 maggio ore 21:00

Proiezione del film “Ad ogni costo – Vite in cammino per un futuro migliore” di Jurji Razza.

Sala Civica, Via Monsignor Colli, 10 – Barzanò

Dieci storie. Dieci volti. Dieci umanità da altrettanti paesi che raccontano cosa significa essere migranti.

Ingresso libero. Per info: mondialita@lagrandecasa.it



Martedì 4 giugno ore 21:00

Proiezione documentario “20 days in Mariupol” di Mstyslav Chernov, Ucraina, 2023, 94’

Spazio Teatro Invito, Via Foscolo, 42 – Lecco

Premio Oscar 2024 – Miglior Documentario

Alla vigilia dell’invasione russa dell’Ucraina, una squadra di giornalisti entra nella città portuale di Mariupol. Durante il successivo assedio, mentre cadono le bombe, lottano per raccontare le atrocità della guerra. Le loro immagini, diffuse dai media mondiali, documentano morte e distruzione, e smentiranno la disinformazione russa.

Di fronte a tanto dolore il regista e giornalista ucraino Mstyslav Chernov si chiede se filmare ancora possa fare qualche differenza, ma sono gli stessi cittadini di Mariupol a implorarlo di continuare, perché il mondo sia testimone.

Ingresso libero. Per info: Andrea Panizza, +39 371 359 3184



Mercoledì 5 giugno dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Incontro conclusivo “Il salotto delle donne”

AT HOME, Casa di Airuno, Via Don Gaetano Solaro, 19 – Airuno

Scambio e confronto tra donne di diversa provenienza accompagnato da una merenda e da un laboratorio di percussioni che coinvolgerà ognuna a lasciare la propria impronta musicale.

Ingresso libero, previa iscrizione a: donatella.pavesi@larcobaleno.coop o scrivendo a +39 340 760 8012



Mercoledì 5 giugno ore 18:15

“Grand Hotel Coronda. Racconti di prigionieri politici sotto la dittatura argentina, 1974-1979″. Presentazione del libro e testimonianza con Sergio Ferrari, coautore ed ex detenuto politico.

Casa della Carità, via S. Nicolò, 9 – Lecco

“Non ci sentiamo vittime della nostra storia. Siamo stati e continuiamo ad essere attori sociali che desiderano cambiamenti strutturali, da costruire con la gioia della consapevolezza umana. Ed è per questo che, sebbene alcune di queste pagine riflettano sofferenze molto profonde e assenze insostituibili, l’umorismo, come appare nella maggior parte del racconto, è sempre stato un’arma letale contro i nostri carnefici.” (Gli Autori, Collettivo El Periscopio)

Ingresso libero. Per info: davide.biffi@larcobaleno.coop



Giovedì 6 giugno ore 21:00

Presentazione libro “Chiusi dentro. I campi di confinamento nell’Europa del XXI secolo” a cura di RiVolti ai Balcani

Circolo Arci Spazio Condiviso, Piazza Regazzoni, 7 – Calolziocorte

Interverranno i giornalisti Manuela Valsecchi e Duccio Facchini.

L’Europa muore ai suoi confini. “Chiusi dentro” è l’analisi critica più aggiornata delle politiche di respingimento dei migranti a livello internazionale: dall’esternalizzazione delle frontiere alla creazione di veri e propri campi di confinamento dentro e fuori l’Ue. Italia inclusa.

C’è un filo rosso che unisce i lager libici, i campi di transito bosniaci, i centri di detenzione lituani o greci e i Cpr italiani: è quello del trattenimento e della segregazione di migliaia di persone in movimento, spogliate della propria dignità e dei propri diritti.

Questo libro si propone di rispondere a domande cruciali, attraverso un’indagine approfondita delle politiche europee sull’asilo e sull’immigrazione. Descrive, a più voci, i casi di Bosnia ed Erzegovina, Grecia, Lettonia e Lituania, Macedonia del Nord, Libia, Polonia, Serbia, Turchia, e infine dell’Italia.

Con i contributi di: Matteo Astuti, Alexandra Bogos, Caterina Bove, Anna Brambilla, Silvia Carbonari, Duccio Facchini, Robert Ford, Hannah Huser, Mahmut Kacan, Nikola Kova?evi?, Monica Massari, Keely McDonnell, Andrea McTigue, Davide Pignata, Michele Rossi, Erminia Rizzi, Luca Rondi, Gianfranco Schiavone, Ivana Stojanova, Meleanna Sunderland, Manuela Valsecchi.

Iniziativa rivolta a soci Arci, ingresso libero con tessera. Per info: segreteria@spaziocondiviso.net



Sabato 8 giugno dalle 14:30

Narratori Senza Frontiere – Libri parlanti

Presso Circolo Arci Spazio Condiviso, Piazza Regazzoni, 7 – Calolziocorte

Cittadini stranieri, operatori dei progetti d’accoglienza, affittuari e condomini si rendono disponibili a condividere la propria esperienza sul tema del diritto all’abitare.

Seguirà un aperitivo etnico offerto dall’Associazione Comunità Il Gabbiano ODV e, dalle 20:45, la proiezione del film “Erasmus in Ghaza” di Chiara Avesani e Matteo Delbò.

Iscrizione obbligatoria. Per info: Celeste +39 338 833 7675; Barbara +39 333 672 1895



Sabato 8 giugno ore 20:45

Spettacolo teatrale “Invisibili” di e con Mohamed Bah

Eremo Monte Barro – Galbiate

Il cammino di due cittadini africani che s’incontrano su una spiaggia e cercano a tutti i costi di sopravvivere agli incubi della povertà sognando una vita migliore dall’altra parte della barriera. Che ne sarebbe della nostra vita se, per misterioso caso, non fossimo nati qui ma nel “Terzo Mondo”? Ciò che per noi è scontato (studiare, mangiare, avere casa e cure, lavorare, persino invecchiare!) là non lo sarebbe affatto. Così, negli occhi di due africani, il bisogno raddoppia il sogno.

In questo spettacolo, Mohamed Bah è contemporaneamente il custode della tradizione africana e il rinnovatore che canta le contraddizioni storiche, sociali e politiche, i sogni, le speranze, i dolori delle comunità africane di fronte al dramma e dei viaggi di migrazione e le speranze di chi lascia tutto senza dimenticare nulla.

Ingresso libero. Per info: ilaria.spinelli@larcobaleno.coop



Giovedì 20 giugno ore 21:00

Proiezione film “MUR” di Kasia Smutniak, Italia, 2023, 107’

Spazio Teatro Invito, Via Foscolo, 42 – Lecco

Per una settimana, nel marzo del 2022, l’attrice polacca naturalizzata italiana Kasia Smutniak è tornata nel suo Paese nativo per vedere, e far vedere, il muro lungo 186 chilometri e alto cinque metri e mezzo che le autorità stavano costruendo lungo il confine con la Bielorussia per impedire il passaggio ai migranti. Al momento il muro, poi completato nel luglio dello stesso anno, aveva ancora alcuni varchi aperti, e i migranti si rintanavano nel bosco con il terrore di essere intercettati dalle guardie di frontiera che con auto, quad, moto, elicotteri e droni cercava di stanarli per ributtarli in Bielorussia. Smutniak ha preso contatto con alcuni attivisti che si occupano di raggiungere quei profughi e portare loro aiuti di prima necessità: Mariusz “l’uomo della foresta”, Zosia che coordina i soccorsi dal Galles, Silvia, italiana, che vuole gestire progetti di emergenza, Jakub che non ha dimenticato l’empatia, ed Ewa, che fa la cosa giusta perché “qualcuno la deve fare”. Li vediamo tutti in volto tranne Ewa, e vediamo Kasia, filmata da Marella Bombini che cofirma il documentario, addentrarsi sempre più a fondo nel cuore di tenebra che la Polonia sta attraversando.

MUR racconta le conseguenze devastanti e disumane di un governo sovranista e intollerante sui migranti che cercano di attraversare il confine fra Polonia e Bielorussia.

Ingresso libero. Per info: Andrea Panizza +39 371 359 3184



Da giovedì 20 a sabato 22 giugno

Mostra Fotografica “Life Support, la nave di Emergency”.

Cortile di Palazzo Bovara, Piazza Armando Diaz, 1 – Lecco

Inaugurazione mercoledì 19 giugno alle 17:00 nell’Aula Consiliare, durante la quale Micol De Brabant, membro dello staff della Life Support, porterà la sua testimonianza diretta nelle operazioni di salvataggio e racconterà le sue esperienze e le storie di sofferenza dei naufraghi.

La mostra racconta attraverso immagini, suoni e parole il lavoro di Emergency nel Mediterraneo centrale. Attraverso l’utilizzo di fotografie, video, suoni, testimonianze e visori 360°, è stato creato un percorso immersivo per offrire al visitatore un’esperienza completa che faccia comprendere cosa succede durante i salvataggi in mare, dal punto di vista delle persone soccorse e di chi soccorre.

Orari mostra:

Giovedì 20 e venerdì 21 dalle 08:00 alle 19:00; sabato 22 dalle 08:00 alle 12:00.

Ingresso libero. Per info: Adriano: +39 328 389 7115



Venerdì 21 giugno, ore 21:00

Lettura scenica con musica “Quel mattino a Lampedusa”

Villa Facchi, Via Castelbarco, 7 – Casatenovo

Testimonianze dei profughi e dei soccorritori coinvolti nel tragico evento accaduto il 3 ottobre 2013 a Lampedusa.

Ingresso libero. Per info: mondialita@lagrandecasa.it



Da sabato 29 giugno a sabato 27 luglio

17° torneo multietnico ANOLF Monza Brianza – Lecco

Centro Polisportivo Bione, Via Buozzi Bruno, 38 – Lecco

Tutti i sabati dalle 15:00 alle 19:00.

Oltre le frontiere: con lo sport verso l’integrazione.

L’associazione di volontariato Anolf Monza Brianza – Lecco è presente in Lecco da più di 30 anni e si occupa dell’assistenza e dell’integrazione dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie sul territorio.

Un momento di festa e di condivisione che va oltre il calcio e coinvolge le intere comunità, per favorire lo scambio e l’incontro fra il territorio e i suoi nuovi cittadini.

Partecipano le rappresentative di: Costa D’Avorio, Togo, Burkina Faso, Mali, Guinea, Congo, Gambia, Senegal.

Ingresso libero.



Gli eventi sono stati organizzati da: Ambito di Bellano per conto di tutti i comuni del Distretto di Lecco, Consorzio Consolida, L'Arcobaleno Cooperativa Sociale, Aeris Cooperativa Sociale, La Grande Casa scs, Comune di Lecco, Les Cultures OdV, Associazione Comunità Il Gabbiano ODV, Emergency - Gruppo Lecco e Merate, Coordinamento Noi Tutti Migranti, Tavola Lecchese per la Pace, Associazione Alliance Bame Voices, ANOLF – Associazione Nazionale Oltre le Frontiere, Circolo Arci Spazio Condiviso, Pastorale dei Migranti - Chiesa di Milano, Comitato lecchese per la pace e la cooperazione tra i popoli, Associazione Dinamo Culturale, CSV Monza Lecco Sondrio - sede Lecco, Caritas Ambrosiana, Caritas Lecco, Coordinamento lecchese Stop al Genocidio, L’Innominato - Tavolo lecchese per la Giustizia Restorativa, Associazione Mondeco Onlus - ODV, Associazioni ed enti aderenti al gruppo informale “Umanità alla deriva”, Associazione Il Rifugio, RiVolti ai Balcani, Cisl Monza Brianza Lecco, Associazione sportiva CES, Missionarie di Nostra Signora degli Apostoli