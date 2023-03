Sabato 25 marzo, in occasione della Giornata mondiale della poesia, saranno tre le iniziative proposte dalla Bibliotcea comunale di Lecco, in collaborazione con Pescarenico in fiore. La più originale è un reading di poesia aperto agli autori del territorio, che potranno leggere propri componimenti oppure opere note.

Il programma

dalle ore 10.30 "L'angolo del poeta"

Un momento di letture e conidivisione di poesie inedite e conosciute dei poeti del territorio lecchese e non solo.

La partecipazione come pubblico è libera e gratuita.

Le iscrizioni per partecipare come poeta e lettore sono aperte fino a martedì 21 marzo alle ore 12, contattando la biblioteca.

dalle ore 16 "Scrittura creativa" (Piano terra)

Laboratorio per adulti dedicato alla tecnica della cancellatura di Emilio Isgrò in cui l'Arteterapista Viviana Cresseri ci porterà alla realizzazione di un componimento poetico creativo.

La partecipazione è gratuita.

Prenotazione necessaria contattando la biblioteca.

dalle ore 16 "Le poesie nelle tasche dei jeans" (Sala ragazzi)

Letture e attività intorno alla poesia dedicata ai ragazzi a partire dai 9 anni di età.

Prenotazione necessaria contattando la biblioteca.

Contatti

biblioteca@comune.lecco.it

0341 481123