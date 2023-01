Il Giorno della Memoria a Lecco

In occasione del Giorno della Memoria, la giornata istituita per ricordare le vittime dell'Olocausto e delle leggi raziali che viene celebrata ogni anno il 27 gennaio, il Comune di Lecco promuove una cerimonia commemorativa ad Acquate, in via Resegone, laddove nel 2019 sono state posate due pietre d'inciampo in ricordo di Lino Ciceri e del padre Pietro Ciceri, eroi della Resistenza lecchese.

Proprio quest'anno ricorrono i 100 anni dalla nascita di Lino Ciceri, nato il 30 luglio 1923. Sarà un importante appuntamento con la memoria e con la storia, con un passato da ricordare e raccontare per onorare il sacrificio di uomini che hanno perso la loro vita per difendere i valori della libertà e dell'uguaglianza. Al momento, che inizierà alle ore 11.30, saranno presenti il Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, la Viceprefetto di Lecco Laura Maria Motolese, la Consigliera con delega alla Cultura della Provincia di Lecco Fiorenza Albani, la Vicepresidente ANPI Lecco Patrizia Milani e la Presidente di "Femminile Presente!" Irene Riva. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Si ricorda infine che, sempre venerdì 27 gennaio, alle ore 17, presso il Nuovo Cinema Teatro Aquilone, vi sarà una proiezione di "Anna Frank e il diario segreto".

Il film "Anna Frank e il diario segreto" per la Memoria

Il Nuovo Cinema Teatro Aquilone celebra la Memoria attraverso due momenti dedicati, in collaborazione con il Comune di Lecco.

Venerdì 27 gennaio alle 17 nella sala situata in via Giuseppe Parini 16, vi sarà la proiezione di "Anna Frank e il diario segreto", una pellicola del 2021, diretta da Ari Folman.

Il film è ambientato ad Amsterdam e ha come personaggio Kitty, l'amica immaginaria di Anna Frank, a cui la ragazza ebrea ha dedicato il suo famoso diario. La giovane Kitty si risveglia dopo decenni nella loro casa in Olanda e si mette subito in viaggio alla ricerca della sua cara amica.

La proiezione è aperta a tutta la cittadinanza, alla cifra di 5 euro. Mentre, nelle giornate del 19 e 20 gennaio sono state previste due proiezioni del film alle 10:30, riservate agli studenti degli istituti superiori della città di Lecco.