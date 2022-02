Giorno del ricordo a Mandello

Dopo la proiezione di Train de vie lo scorso 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, a Mandello è tempo di un altro importante momento di riflessione sulle pagine tristi del secolo scorso.

La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del Ricordo" (legge 30 marzo 2004 n. 92) al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

Giovedì 10 febbraio alle ore 21, in occasione del Giorno del Ricordo, sarà proiettato, con ingresso gratuito, al cinema teatro De Andrè il film Porzus. La pellicola del regista Renzo Martinelli ricorda l'eccidio di Porzus, un paese in provincia di Udine, tragico avvenimento della Resistenza Italiana.

Nel febbraio del 1945 un intero reparto delle Brigate di ispirazione laica, socialista e cattolica Osoppo, capeggiato da Francesco De Gregori, detto "Bolla" (zio dell'omonimo cantautore), venne ucciso da un gruppo di azione patriottica legato alle formazioni comuniste locali, comandati da Mario Toffanin. Nell'eccidio persero la vita diciassette partigiani, tra cui Guido Pasolini, fratello minore di Pier Paolo.

"L'Italia, dopo la seconda guerra mondiale ha compiuto una scelta fondamentale. Ha identificato il proprio destino con quello di un'Europa che si è lasciata alle spalle odi e rancori, che ha deciso di costruire il proprio futuro sulla collaborazione fra i suoi popoli basata sulla fiducia, sulla libertà, sulla comprensione" (dal discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 10 febbraio 2021).

Commemorazione alle scuole medie

"Parallelamente ha deciso di non dimenticare, perché ciò che si dimentica trova terreno più fertile per ripresentarsi - spiega l'assessore alla Cultura del Comune di Mandello Doriana Pachera - Per questa occasione, 'per non dimenticare', l'Amministrazione comunale ha distribuito nei negozi e nelle scuole una locandina che riporta la fotografia di una bambina di cinque anni diventata simbolo dell'esodo giuliano-dalmata. L'Istituto comprensivo A. Volta commemora il Giorno del Ricordo in particolare nelle classi terze della scuola secondaria in quanto il programma di storia prevede lo studio degli avvenimenti del XX seolo. Gli argomenti vengono ripresi dai libri in adozione, ampliandoli con l'ausilio di filmati di repertorio

e con documentari di testimonianze di sopravvissuti".

Appuntamento a giovedì 10 febbraio alle ore 21 al Cinema Teatro De Andrè. Ingresso gratuito.