Tornano le giostre a Lecco

Gioia e divertimento per le famiglie, ma anche adrenalina e festa per i più intrepidi. Il PasquaPark di Lecco inaugura sabato 9 aprile 2022 (ore 15.30) nell’Area Spettacoli Viaggianti (Zona Bione) e resta in città per tutto il periodo pasquale, fino a lunedì 25 aprile. Per festeggiare al meglio l’ottantesimo anno di apertura, i gestori delle attrazioni del PasquaPark di Lecco hanno deciso di accompagnare il taglio del nastro con spettacoli di animazione, esibizioni di trampolieri e truccabimbi. Inoltre, alle prime mille persone sarà consegnato un blocchetto di 50€ di sconti da spendere in quella giornata e nei feriali successivi.

A ottant’anni dal primo giro in giostra, il tradizionale luna park di Lecco torna a colorare le festività pasquali con circa quaranta attrazioni. «Dopo due anni di pausa forzata causa pandemia - racconta Alessandro Zanfretta, portavoce del comitato organizzatore del PasquaPark - possiamo finalmente tornare a Lecco: non vediamo l’ora di far divertire grandi e piccini nel nostro luna park al parcheggio centro sportivo Bione. In più, quest’anno festeggiamo i nostri ottant’anni e, dalle 15.30 di sabato 9 aprile, alzeremo il sipario in grande stile con sconti, truccabimbi, animazioni e trampolieri».

La struttura resterà aperta dal 9 al 25 aprile con i seguenti orari: nei feriali dalle 15.30 alle 19 e dalle 20.30 alle 23, il sabato orario continuato dalle 14.30 a mezzanotte e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14 a mezzanotte (salvo maltempo).

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a