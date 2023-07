All'interno della serie Costellazioni Culturali Lecchesi, giovedì 13 luglio alle 17, in Sala Don Ticozzi (via Ongania 4) si terrà "Il circo delle pulci del prof. Bustric", uno spettacolo per bambini di Sergio Bini (Bustric) promosso dal Comune di Lecco.

Il Circo delle Pulci è gioco di prospettive tra l'infinitamente piccolo e l'infinitamente grande: può accadere che, se una pulce si tuffa in una tazzina di caffè tanto piccola per noi, ma grande come un mare per lei, la scena si trasformi in abisso marino, svelandone segreti e misteri. Magia di trucchi semplici eppure incomprensibili e sorprendenti, piccoli colpi di genio che suscitano nel pubblico la meraviglia. Gioco comico di sorprese che senza mai perdere la leggerezza e quel senso dell'assurdo tipici del teatro di Bustric, a cui, se il teatro è volontaria sospensione dell'incredulità, il pubblico volontariamente si abbandona.

L'ingresso per partecipare all'evento è libero. Per maggiori informazioni è possibile contattare l'ufficio cultura e grandi eventi del comune di Lecco chiamando lo 0341 481140 o scrivendo a cultura@comune.lecco.it.

Chi è Sergio Bini

Sergio Bini (in arte Bustric) è attore, autore, regista di un teatro visivo giocoso e poetico. Laureato in lettere e filosofia, ha studiato con Decroux e Strasberg. È stato studente all'Ecole National du Cinque di Annie Fratellini e Pierre Etex a Parigi. Con i suoi spettacoli si è esibito molti luoghi del mondo, dall'Africa al nord e sud America e in molte nazioni Europee. Recita in inglese, spagnolo, e francese. Nel film premio Oscar La vita è Bella era l'amico Ferruccio di Roberto Benigni e ha recitato in vari film come Quartiere di Silvano Agosti. Lavora con grandi orchestre, come l'orchestra Verdi di Milano per comporre "Concerti di Teatro" oppure con il duo pianistico di Paola Biondi e Debora Brunialti.