Piazza dell'Innominato - Lecco Restorative City

A Lecco tornano gli eventi legati alla giustizia riparativa. Dopo l’esordio del 2021, ritorna con un’attesa seconda edizione ricca di iniziative dedicate ai temi della “restorative justice” promosse da CSV Monza-Lecco-Sondrio, Comune di Lecco e Tavolo lecchese per la giustizia restorativa, giunto al suo decimo anno di attività. Tre le serate: giovedì 30 giugno alle 21 avrà luogo la proiezione del film “Aria ferma” di Leonardo Di Costanzo, presso l’area della Piccola e in contemporanea presso la casa circondariale di Lecco, a cura dell’associazione Dinamo culturale, con un collegamento da remoto per uno scambio condiviso prima e dopo la visione del film. Autorità, cittadini e un ristretto numero di persone saranno presenti in entrambi i contesti. Consigliata la prenotazione a questo link https://forms.office.com/r/420vYEAuUf.

Venerdì 1° luglio alle 20.30 alla Piccola è in programma l’incontro “Costruire giustizia con i minori: dialogo sulla giustizia minorile”, con riflessioni e testimonianze di ospiti dalla lunga esperienza professionale nell’ambito giudiziario, educativo e scolastico e la presentazione del libro “Un anno strano” di Ennio Tomaselli. Consigliata la prenotazione a questo link https://forms.office.com/r/QkmxkSNEkqop.

Lunedì 4 luglio alle 21 al Politecnico (Aula B0.7) si terrà l’incontro conclusivo “Giustizia in dialogo: retribuire, riabilitare, restorare”, in cui dialogheranno gli attori locali che operano nell’ambito penale. Consigliata la prenotazione a questo link https://forms.office.com/r/QkmxkSNEkqop.

È possibile prenotarsi anche scrivendo a linnominato@leccorestorativecity.it.