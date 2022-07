Prezzo non disponibile

La grafica dei 101. È questo il nome dell'evento che si svolgerà sabato 30 luglio, rivolto a bambini e ragazzi fino a 14 anni. Lo slogan è "Disegniamo insieme la maglia per il motoraduno Moto Guzzi".

Quattro gli appuntamenti nel corso della giornata di sabato 30 luglio: alle ore 10, alle 13, alle 16 e alle 19.

L'evento gode della collaborazione con i Motoclub di Mandello.

Teatro sarà la libreria Aquilario di via Parodi, presso la quale si potrà creare la grafica della maglietta per bambini dei 101 anniversari Guzzi: il modello vincente sarà poi in vendita da settembre, mese del raduno Guzzi.

Durante la mattinata sarà possibile incontrare i rappresentanti dei Motoclub, con gadget per tutti i partecipanti.