Grand tour - Giro fantastico sul lago di Como

Domenica 4 luglio - ore 21:00

Giardini dell'Eliporto

Spettacolo di teatro, canzone e letteratura con Andrea Vitali, Max Peroni, Fazio Armellini, Francesco Pellicini. Seguendo l'itinerario scritto da Antonio Balbiani in una memorabile guida al Lago di Como, lo spettacolo "Grand Tour" si propone di offrire a chi ascolta alcuni dei passaggi, e dei paesaggi, più suggestivi e fantasiosi che fanno di quella guida uno dei suoi maggiori pregi. Luoghi veri e leggendarie fantasie si intrecciano per raccontare un paesaggio ottocentesco, quando il lago di Como assurgeva a meta ambita dell'intelletuale in cerca di ispirazione quanto all'uomo assetato di sola bellezza. Ingresso libero

