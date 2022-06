Prezzo non disponibile

La Grande Festa della musica è in programma domenica 5 giugno alla Fondazione Ercole Carcano di Mandello. Appuntamento dalle 17.30 alle 19 con quello che rappresenta il primo evento dei 12 Pomeriggi musicali lariani, a cura dell'associazione Lago di Como in musica.

Il programma

Notturno n.2 op.32 - Frédéric François Chopin

Nataliia Nagorna, pianoforte

Andante - Franz Joseph Haydn

Elena Agliati, studente flauto traverso *

Sarabanda - Antonio Vivaldi

Elena Agliati, studente flauto traverso °

Angela Del Pozzo, studente violoncello ^

Caprice - Johann Joachim Quantz

Elena Agliati, studente flauto traverso °

Angela Del Pozzo, studente violoncello ^

Caro mio ben - Giuseppe Giordani

Luciano G. Andreoli, basso *

Studio n.1 op.25 - Frédéric François Chopin

Giulio Pagano, pianoforte

Care compagne... Come per me sereno... - Vincenzo Bellini

Vittoria Kim, soprano *

Liebesleid n.2 - Fritz Kreisler

Silvana Shqarthi, violino *

Passion ’20 - 1a esecuzione assoluta Luciano Gugliemo Andreoli

Nataliia Nagorna, pianoforte

First Love - Hyo Geun Kim

Vittoria Kim, soprano *

Studio n.12 op.25 - Frédéric François Chopin

Giulio Pagano, pianoforte

Czardas - Vittorio Monti

Silvana Shqarthi, violino *

