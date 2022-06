A tu per tu con i grandi dello sport: arriva Messner

Reinhold Messner, alpinista, esploratore e primo al mondo ad aver scalato tutti i 14 Ottomila, sarà l’ospite della prossima serata “A tu per tu con i grandi dello sport” organizzata da DF Sport Specialist. L'appuntamento è in programma per sabato 18 giugno alle ore 20.30 nel negozio di articoli sportivi di Bevera di Sirtori.

Messner era già stato protagonista nel 2014 di una serata che aveva entusiasmato il pubblico con i suoi racconti di alpinismo ed esplorazione, frutto di una vita dedicata alla montagna. La serata del 18 giugno, proporrà anche la proiezione del film “Fratelli si diventa. Omaggio a Walter Bonatti, l’uomo del Monte Bianco”, di Alessandro Filippini e Fredo Valla. Una produzione, a cura di StudioEffe, nata per onorare la memoria del grande alpinista scomparso il 13 settembre 2011, componendone un ritratto a tutto tondo.

Il film raccoglie le riprese degli incontri fra Bonatti e Messner (nella foto), compreso un inedito e intenso faccia a faccia a casa del grande Walter, e le immagini della visita che Bonatti e Messner fecero a Riccardo Cassin, per festeggiarne i 100 anni. Due grandi dell’alpinismo, Bonatti e Messner, che per molti anni non si incontrarono, anzi ebbero “scontri” a distanza, fino a quell’agosto del 2004 quando si conobbero di persona. In quella occasione, coloro che sarebbero divenuti i primi due Piolet d’Or alla Carriera confrontarono la loro visione dell’alpinismo e dell’avventura, scoprendo appunto che “fratelli si diventa”.

Nel film documentario, la storia di 50 anni di alpinismo, dagli anni ‘30 delle grandi scalate di Cassin, agli anni ‘70 e ‘80 degli Ottomila di Messner, passando per gli anni ‘50 e ‘60 in cui Bonatti dominò in ogni genere di scalata. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di montagna e che non mancherà di regalare grandi emozioni.Per partecipare è richiesta l’iscrizione. Info su www.df-sportspecialist.it