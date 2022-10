Halloween a Palazzo delle Paure. Non potrebbe esserci location più azzeccata - almeno dal punto di vista del nome - per l'iniziativa che si terrà a Lecco domenica 30 ottobre. Dolcetti e scherzetti per tutti i bambini saranno proposti nelle sale della Galleria d'Arte Contemporanea di Palazzo delle Paure, nella centralissima piazza XX Settembre.

In occasione della festa di Halloween, il Sistema Museale Urbano Lecchese ha infatti deciso di proporre "Halloween al museo!", un pomeriggio dedicato ai bambini e alle famiglie, in programma a partire dalle ore 16.30 alla Galleria d'Arte Contemporanea.

Per l'occasione - come illustrato in una nota del Comune di Lecco - è stata ideata un'esperienza di visita guidata insolita, per festeggiare Halloween scoprendo le collezioni artistiche della Galleria d'Arte attraverso scherzi, sorprese e giochi.

Il pomeriggio inizierà con un visita al buio alle sale della Galleria, per cui si consiglia di portare una torcia, alla ricerca di mostri e altre creature paurose, e terminerà con una sorpresa finale per tutti i partecipanti: trucchi, maschere da colorare e tatuaggi a tema Halloween.

Per maggiori informazioni e per partecipare all'iniziativa, gratuita e rivolta ai bambini di età consigliata dai 4 agli 7 anni, è necessario prenotare allo 0341.481102 o all'indirizzo educazione.musei@comune.lecco.it.