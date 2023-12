L'emozionante concerto di Hevia ai piedi del Resegone

Un evento musicale di grande effetto, la winter edition di Sound of Lecco, promossa dal Comune di Lecco, che domenica ha trasformato i Piani d'Erna in un magico teatro naturale, fatto di sonorità suggestive. In uno scenario d'eccezione, quello ai piedi del Resegone, che tanto ricorda le "sue" Asturie, Hevia ha proposto e raccontato la sua terra attraverso un repertorio di musiche tradizionali ispirato al Natale.

Pubblico entusiasta e partecipe, grazie alle danze e ai momenti di scambio a cui gli artisti si sono generosamente concessi. Ad accompagnare la cornamusa elettronica di Hevia, la sorella del musicista alle percussioni e un pianoforte. A fare da cornice le sonorità mediterranee del dj Madsoundsystem.

"L'esperienza invernale della musica in Erna - commenta l'assessore all'attrattività territoriale Giovanni Cattaneo - conferma la possibilità che Lecco ha di essere un territorio attrattivo in tutte le stagioni e rilancia la sfida di valorizzare, anche dal punto di vista culturale, la piattaforma Erna".