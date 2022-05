Holi Trip a Merate

Dopo lo stop obbligato a causa del Covid-19, che ha cancellato le edizioni 2020 e 2021, è pronto a tornare l'Holi Trip di Merate. Si tratta del festival dei colori di Apokas, più di 15mila ragazzi che ballano per 12 ore sotto fiumi di polveri colorate, luci e musica. Ormai alla sesta edizione, Holi trip è il festival dei record con un numero di presenze sempre in crescita. Un evento senza paragoni in tutta Italia, ricco di novità ogni anno, in una location enorme con 6 ettari di prato. Una festa che unisce tutti i giovani della Brianza sotto un palco mozzafiato.

Tra i punti forti dell'evento:

show con autentici Carri Armati convertiti per sparare polveri colorate;

i ragazzi di Apokas fanno piovere polveri colorate sul pubblico e lanciano gadgets e regali;

bar e cucina a ogni ora;

palco con effetti speciali e scenografie mozzafiato;

spettacoli con Co2 e lanci di polveri colorate di giorno;

spettacolo laser e luci alla sera.

Holi trip è diventato ormai un appuntamento fisso per gli studenti delle superiori, che trovano nel festival un modo di festeggiare la fine dell'anno scolastico (accesso consentito solo ai maggiori di 14 anni). Nell'area dell'evento è possibile acquistare qualsiasi cosa (gadgets, cibo e bevande) con la moneta ufficiale Holi Token. È possibile cambiare i propri soldi in Token direttamente presso le casse all'ingresso.

Per acquistare il biglietto 18App o Carta del Docente bisogna inviare la specifica richiesta rispettivamente a 18app@diyticket.cloud o a bonuscultura@diyticket.cloud. La richiesta verrà gestita entro 48 ore.