Nuovo appuntamento con Hop Hop Street Food sul nostro territorio. Questa volta il cibo di strada da ogni angolo del mondo sbarcherà in Brianza, a Barzanò, per una tre giorni gustosissima anche in caso di maltempo.

I truck saranno presenti in via Pirovano venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 giugno dalle ore 10.30 alle 24. Sono disiponibili posti a sedere al coperto.