Torna Hop Hop street food a Mandello: appuntamento ai Giardini dal 3 al 5 maggio, per un weekend all'insegna del cibo da tutto il mondo.

I vari truck proporranno pietanze succulente, dolci e salate, birre artigianali per "mangiare, ridere e stare bene" come spiegano gli organizzatori dell'evento. "Ogni nostro evento è pensato per permetterti di gustare le migliori specialità del cibo di strada sia italiano che da tutto il mondo nel modo migliore: sotto casa tua!".

L'inizio è previsto tutti i giorni dalle 10.30 fino alle ore 24. Ingresso libero, anche per gli animali. Il festival si svolgerà anche con maltempo, purché moderato, sotto la copertura della zona manifestazioni.