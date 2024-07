L'hotel 4 stelle lusso che ospita le star del cinema

In occasione del Lecco Film Fest, l’appuntamento annuale con il cinema italiano, l'Hotel Promessi Sposi e Casa sull'Albero hanno accolto alcuni tra i più celebri attori e registi nazionali. La manifestazione ha visto negli anni la partecipazione di numerosi volti noti del grande schermo, che hanno scelto queste due strutture ricettive per il loro soggiorno. E così è stato anche nell'edizione 2024, giunta ormai alle battute finali dopo tanti incontri ed emozioni, tra cultura a passione per il cinema.

L'Hotel Promessi Sposi è una storica struttura di Malgrate, nata nella seconda metà dell'Ottocento ed è oggi il più antico hotel della sponda orientale del Lago di Como. Riaperto nella primavera 2023, è classificato come un 4 stelle a cui è stata aggiunta la “L” per l’elevata qualità della struttura. Casa sull’Albero, nata nel 2013, è un rifugio esclusivo e rappresenta un'innovativa concezione dell'ospitalità. Membro di Ihf - Italian Hotels & Friends - è una villa realizzata in vetro e legno, un esempio di design ecosostenibile, immersa in un parco di 3.000 metri quadrati, con una straordinaria vista sul lago di Como e sulle montagne circostanti.

Il ristorante Lisander, l’offerta fine dining dell’Hotel Promessi Sposi, è stato il punto di incontro serale per attori, registi, produttori e dirigenti di Lecco Film Fest, dove ogni sera gli ospiti hanno potuto apprezzare i menù che raccontavano l'equilibrio tra i sapori autentici del Lago di Como e del Mediterraneo, reinterpretati con creatività da Alessio Limonta, che guida da oltre 7 anni la cucina.

Gli ospiti dell'hotel affacciato sul ramo lecchese del Lago di Como

Nei giorni scorsi hanno potuto apprezzare l’accoglienza dell’Hotel Promessi Sposi e della Casa sull’Albero i registi Marco Bellocchio, Alice Rohrwacher, Riccardo Milani, Leonardo Di Costanzo e Manfredi Lucibello. Le attrici Barbara Ronchi ed Edith Ybarra Clara, insieme a Vinicio Marchioni ed agli intramontabili Enrico Bruschi e Maurizio Ferrini. Gianni Riotta ed Agnese Pini i nomi più in spicco tra i giornalisti ed infine i produttori Alessandro Borrelli e Sergio Zingarelli.

In passato il Lecco Film aveva visto approdare sul ramo lecchese del Lago di Como anche Carlo Verdone, Maria Grazia Cucinotta e Giacomo Poretti (solo per fare alcuni nomi) senza dimenticare la scelta di Francesco Renga di girare la clip della sua celebre canzone "Vicendo Adesso" proprio nel verde della Casa sull'albero (correva l'anno 2014).

Fabio Dadati: "Un onore accogliere professionisti così illustri del mondo del cinema"

"È stato un onore per noi accogliere professionisti così illustri del mondo del cinema - ha dichiarato Fabio Dadati titolare e general manager dell'Hotel Promessi Sposi e della Casa sull'Albero - La loro presenza ha arricchito ulteriormente l'atmosfera del nostro hotel, contribuendo a creare un ambiente vivace e stimolante. Lecco Film Fest è un’importante appuntamento per il cinema italiano, siamo orgogliosi di aver fatto parte di questo evento eccezionale e di aver contribuito al suo successo, offrendo un servizio attento e un’accoglienza calorosa ai nostri ospiti".

Lecco Film Fest rappresenta un’importante vetrina per il cinema italiano ed è un’occasione unica per la città di Lecco di diventare il centro del mondo cinematografico per qualche giorno. Nato nel 2019, si è distinto fin dalla prima edizione come un appuntamento innovativo nel panorama italiano per i contenuti e i linguaggi utilizzati. Il festival propone uno sguardo tutto al femminile sul mondo del cinema, della cultura e della società, non un festival sul mondo femminile, ma uno spazio per la narrazione femminile, trasversale a tutti gli ambiti in cui le donne portano il proprio fondamentale contributo. Il festival è organizzato da fondazione Ente dello Spettacolo, con la presidenza di monsignor Davide Milani e il coordinamento di Angela D’Arrigo.