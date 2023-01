I Legnanesi a Bellano

Prezzo non disponibile

Quando Dal 10/03/2023 al 10/03/2023 Orario non disponibile

Spettacolo da non perdere al Palasole di Bellano il 10 marzo 2023. La data è da segnare in rosso sul calendario, poiché in riva al Lario arriverà la mitica compagnia teatrale de I Legnanesi.

Due ore di spensieratezza da trascorrere insieme alla Famiglia Colombo che ancora una volta stupirà il pubblico con uno spettacolo pieno di ritmo, risate e tradizione, ricordando agli spettatori che "I sogni se ne fregano del tempo, restano al mare anche quando piove e sognare non costa niente, fa vivere meglio!

Costo biglietto

File A - G € 38 (+ 2 euro prevendita)

File H - O € 35 (+ 2 euro prevendita)