Diritti degli animali, impatto ambientale della zootecnia e zoonosi

Alessandra Di Lenge, presidente dell'associazione "Iene Vegane Odv", terrà, il 17 ottobre, una conferenza per parlare di diritti degli animali, di impatto ambientale della zootecnia e di zoonosi a Malgrate, Via Strecciola 5, seminario c/o Lotto cinque coworking.

Il ricevimento avverrà alle ore 21:00 in attesa dell'inizio della conferenza che avverrà alle ore 21:00.

La sala non può contenere più di 25 persone perciò per partecipare all'evento è necessario prenotarsi al numero: 3926515385 o all'email lalorovoce.ienevegane@gmail.com.

Lo scopo di questo dibattito è quello di sensibilizzare i partecipanti sulle scelte alimentari che mettiamo in atto quotidianamente e sui danni che queste ultime possono avere sulle future generazioni e sul pianeta.

Ci si soffermerà anche a parlare della pandemia che è nata quest'anno poiché si presume che il covid-19 sia risultato di una zoonosi, cioè di una malattia infettiva proveniente dallo sfruttamento degli animali.

Iene Vegane, costituitosi di recente OdV (Associazione di volontariato), è un’Associazione di attivisti animalisti vegani che impegnano tempo, energie e cuore per essere la Voce di chi non ha Voce. Il Gruppo, guidato da Alessandra DI Lenge e Paolo Diaz, è stato fondato nel 2013 ed è presente nel Nord Italia dal 2017.

Le modalità del Gruppo sono decise, pacifiche e non violente, per cui non sono gradite ingerenze da parte di altre modalità di attivismo che vengono ritenute controproducenti. Ai partecipanti, si chiede di riflettere sui contenuti e decidere, in caso positivo, di impegnarsi per la crescita dell’Associazione.

Le attività dell’Associazione sono numerose: presidi e performance, proiezione del film Dominion, diffusione di video, indagini, veglie, cene benefit, raccolta firme, ecc. https://www.facebook.com/IeneVegane/