Il cane in famiglia

Un evento per tutti gli amanti dei cani durante il quale si parlerà di come capire e gestire il proprio cane in ogni situazione e di come affrontare le più frequenti emergenze veterinarie. L’incontro è teorico e pratico e durerà l’intera giornata. I proprietari potranno portare il proprio cane ed imparare direttamente da Istruttori Cinofili e da un Medico Veterinario.

Irene Cagliani, istruttrice cinofila ENCI e fondatrice dell'Asilo per Cani Lecco, parlerà della comunicazione con il cane e del suo linguaggio, spiegherà come interpretare correttamente il cane e come gestirlo in ogni situazione, senza stress e ansia.

Nel pomeriggio Paola Brambilla, medico veterinario presso la Clinica Pineta di Appiano Gentile, presenterà un accurato intervento di primo soccorso veterinario, per aiutare tutti i proprietari di cani a riconoscere ed affrontare in modo corretto le più frequenti le emergenze veterinarie, dall’avvelenamento al colpo di calore. Sotto la supervisione della Dottoressa tutti i partecipanti impareranno a riconoscere i principali indicatori dello stato di salute del proprio cane e ad eseguire semplici manovre come per esempio la somministrazione di un medicinale o l’applicazione di una fasciatura.

“I proprietari ormai sanno che prendersi cura del proprio cane non è solo riempire la ciotola e fare una passeggiata - spiegano gli organizzatori - per questo abbiamo voluto offrire la possibilità di conoscere in modo più approfondito il proprio cane con l’obiettivo di godersi al meglio questo meraviglioso rapporto”.