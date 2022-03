Favoland è la rassegna teatrale per bambini e famiglie della Compagnia del Domani in programmazione al Cineteatro Palladium di Lecco.

Trama dello spettacolo

Pietro non ha nulla al mondo ad eccezione di un gatto… e che gatto! Grazie al dono della parola e alla furbizia il gatto con gli stivali elabora un piano per far diventare ricco il suo padrone. Il primo passo? Presentare al re e alla sua giovane figlia Pietro, o meglio, il Marchese di Carabà!



