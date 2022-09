Lo spettacolo per bambini "II gatto con gli stivali" di Campsirago Residenza in programma per l'Epifania 2022 e rinviato per sopraggiunta emergenza Covid, finalmente sarà in scena al Teatro De Andrè di Mandello domenica 18 settembre 2022 alle ore 17. Miagolii, travestimenti e un alone di mistero: ecco cosa attende il pubblico.

Una fiaba intrisa di storia, leggenda e magia, nell'originale riscrittura di Marco Ferro che ne firma anche la regia. Una narrazione immaginata e scritta per una sola interprete dove, al ritmo palpitante di musica elettronica, i personaggi prendono vita raccontando il riscatto e l'ascesa di uno dei tanti "ultimi" e "dimenticati" della società.

L'attrice si muove in un luogo di periferia, una terra di nessuno che sorge ai confini di una discarica. E in questo desolante scenario un ragazzino tormentato dalla fame trova l'amore e riesce a salvarsi. I tempi serrati, i toni divertiti, la musica ritmata creano un'atmosfera che immerge in una storia narrata tutta d'un fiato, in uno spettacolo che è un mix di delicatezza e realismo, parole e musica, teatro di figura e recitazione.

Definito dalla critica "un piccolo gioiello per grandi e piccoli" (Raffaella Roversi, 2duerighe), "Atmosfere tra Charles Dickens e Tim Burton. Artigianato teatrale" (Vincenzo Sardelli, KLP Teatro), segnalato al Premio Ubu per il Teatro Ragazzi, Il Gatto con gli Stivali di Campsirago Residenza è il dono del Comune di Mandello per l'inizio del nuovo anno scolastico.

Si ricorda che lo spettacolo è inserito nell'abbonamento della rassegna teatrale 2021/22 che rimane valido, come sono validi tutti i biglietti acquistati a gennaio.