Seconda serata con "Il libro e il lago"

Secondo appuntamento con la quarta rassegna culturale "Il libro e il lago" organizzata dalla Lievi Eventi di Samuele Scognamiglio.

Al "Fresco" di via Monti in zona Ponte Azzone Visconti, in una serata presentata dalla personalità della tv Giovanna Rigato, interverranno Katia Cassella, attrice e autrice; quindi lo scalatore e poeta Davide Bordoni (nella foto con la poetessa Germana Marini nel 2019), la visual artist Simona Snider, il chitarrista e poeta in erba Fabio Guerra, Laura Cereda della onlus Chicco di grano.

I posti sono limitati, si raccomanda la prenotazione. Per informazioni lievi.eventi@yahoo.it, 3385878652.