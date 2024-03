'Il libro e il lago' celebra la Giornata mondiale della poesia

Si intitola 'Un Giano bifronte' la seconda serata della rassegna nomade 'Il libro e il lago' che si svolgerà giovedì 21 marzo alla paninoteca Ermete di Lecco, organizzata da Lievi Eventi di Samuele Scognamiglio.

'Bifronte' in quanto la prima parte è dedicata alla presentazione del libro di Silvia Bolis (nella foto sopra) con prefazione di Alberto Figliolia, La Fortuna di Santo introdotto da Ferdinando Mapelli. La presentazione sarà intervallata dalle letture scelte di Tiziana e Michela, il tutto accompagnato dalle note di Mr Ferdinand.

Una sorta di 'minishow' ben articolato che tratta in modo light temi profondi. Così Figliolia parla del volume: "Picaresco. Avvincente. Commovente. Un romanzo che si legge tutto d'un fiato grazie ad una scrittura preziosa. Un viaggio meraviglioso dentro e fuori di noi".

Il 21 marzo si celebra la Giornata mondiale della poesia, motivo per cui saranno letti componimenti di Rocco Bruno, Lina Salvi, Cristina Ghislanzoni, Davide Bordoni. Ospite d'onore dell'evento Lara Ferrario, showgirl, hostess e autrice di poesie.

Per la solidarietà spazio al dottor Stefano Milesi che presenterà l'associazione La Nostra famiglia. Per la visual art opere di Alessandra Canali. L'inizio della serata è in programma alle 18.30. Ingresso gratuito.