A Barzanò il Natale arriva prima quest’anno: domenica 28 novembre, dalle ore 15:30 alle ore 18:30, l’appuntamento è con “Il Natale che vorrei”, un evento organizzato da Valore | Spazio di crescita e New Beauty Center con l’obiettivo di celebrare le imminenti festività natalizie insieme a bambini e a famiglie.

La location dell’evento sarà il nuovissimo Spazio Natale di via dei Mille, 49 che verrà inaugurato proprio in quell’occasione con la mostra “Il Natale che vorrei”, della quale saranno protagonisti i bambini che avranno accolto la call to action lanciata dagli organizzatori. Ma come poter diventare uno dei piccoli artisti della mostra? Tutti i bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni, fino al 26 novembre, potranno disegnare e consegnare agli organizzatori la rappresentazione del proprio “Natale dei sogni”.

I disegni rimarranno esposti presso lo Spazio Natale dal 28 novembre al 23 dicembre; per partecipare basterà inviare il proprio disegno all’email info@ilnatalechevorrei.org, via WhatsApp al numero 392 8569153, caricandolo sul sito www.ilnatalechevorrei.org oppure consegnandolo a mano presso Valore | Spazio di crescita o New Beauty Center nei rispettivi orari di apertura.

Domenica 28 novembre, dalle 15:30, oltre a visitare la mostra ci sarà la possibilità di partecipare a laboratori creativi per bambini con produzione di addobbi natalizi, sessioni di trucco e parrucco e si aspetterà insieme l’arrivo di Babbo Natale previsto per le ore 17:00. Per gli adulti ci sarà la possibilità di acquistare le box natalizie firmate New Beauty Center e Valore | Spazio di crescita.

Le due realtà barzanesi hanno scelto di dedicare ai cittadini, in particolare ai più piccoli, un momento di pura gioia e magia, che possa costituire un frangente di spensieratezza e divertimento a conclusione di due anni difficili.