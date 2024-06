Il sapere e il sapore delle piante selvatiche: passeggiata, degustazione e laboratorio

Sabato 13 Luglio il Bistrot Da Carozzi organizza la passeggiata naturalistica Il sapere e il sapore delle piante selvatiche un intrigante viaggio a 360º nell’infinito mondo della natura selvatica con Cristina Rovelli, prima donna guardiacaccia, tra erbe, fiori e alberi per entrare dentro l’anima delle piante.

Durante la passeggiata imparerai a riconoscere la flora sul campo, le proprietà benefiche, l’utilizzo in cucina, la conservazione e la preparazione di cosmetici, creme, maschere e prodotti naturali per la casa in modo autonomo.

Attraverso laboratorio contestuale potrai comprenderne le proprietà benefiche e terapeutiche degli oli essenziali.

Un’esperienza unica e suggestiva per scoprire i segreti e i benefici celati dalla natura.

La passeggiata è consigliata per adulti e bambini da 10+ anni.

L’esperienza comprende l’attività di degustazione, attraverso le proposte degli chef del bistrot potrai apprezzare la ricchezza di ogni abbinamento e vivere un’esperienza gastronomica affascinante e autentica.

I dettagli tecnici:

• Ritrovo: ore 09:00

• Lunghezza del percorso: 8 km

• Durata effettiva di cammino: A/R 3 ore

• Dislivello: 400 m

• Durata laboratorio pomeridiano: 2 ore

Menù Degustazione:

• Amuse-bouche: Insalatina di erbe e germogli, Omelette del contadino, Burro montato

• Primo Piatto: Risotto di capra e polvere di erbe spontanee

• Secondo Piatto: Fritto di campo

Costo a persona 45,00€ (passeggiata, degustazione a tema, laboratorio pomeridiano)