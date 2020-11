ilfiloTeatro presenta "Inferno"

Microsoft Word - comunicato stampa Giornata Mondiale Contro la violenza sulle Donne

In occasione della Giornata Mondiale Contro la Violenza sulle Donne ilfiloTeatro vuole dare il suo contributo attraverso un video-campagna nato sulle orme del suo spettacolo "Inferno" messo in scena nel novembre 2019 con un gruppo di allieve di teatro dirette da Daria Panettieri. Uno spettacolo forte, di denuncia e presa di coscienza per quello che ancora oggi è un delitto troppo diffuso e spesso poco punito.

In collaborazione con Telefono Donna Lecco lo spettacolo si sarebbe replicato proprio tra pochi giorni in occasione della Giornata Mondiale 2020, ma le restrizioni per il contenimento del virus non lo hanno permesso.

Ecco perché abbiamo sentito l’esigenza di creare questo breve video dal titolo "Inferno": un piccolo contributo che speriamo possa comunque scuotere le coscienze e ricordarci che purtroppo ancora nel 2020 si muore di femminicidio.

Il video uscirà mercoledì 25 novembre attraverso i canali social de ilfiloTeatro in accordo con Telefono Donna.

Per informazioni: ilfiloTeatro, segreteria@ilfiloteatro.com