"Amici senza barriere": sport e solidarietà in campo a Imbersago

Sport e solidarietà in campo a Imbersago. Sabato 10 giugno alle ore 15 andrà infatti in scena un'importante iniziativa benefica con raccolta fondi a favore del progetto "Amicizia senza barriere" a sostegno di persone con disabilità. L'evento è organizzato dal centro sportivo "L'Amico Charly" con i giocatori del campionato Soccer league 34. "Vi aspettano bellissimi gonfiabili a tema e giochi ludici sportivi con personale qualificato - spiegano i promotori invitando tutti a partecipare - Ci saranno anche pesca, lotteria, panini con salamella e tanto altro ancora".

Per l'occasione è prevista la partecipazione straordinaria di Luigi Pelazza delle Iene e di Fabio "Gatto" Corti, ex portiere della Calcio Lecco, oltre ad altri ospiti e personalità. Le offerte potranno essere versate sul conto corrente intestato alla cooperativa sociale La Vecchia Quercia presso la banca popolare di Sondrio, filiale di Calolziocorte. Iban IT27C0569652710000002404X69. Causale: raccolta fondi "La casa di Stefano" Lecco. Coop LVQ è una onlus: le donazioni tramite bonifico sono quindi detraibili fiscalmente. I fondi raccolti serviranno per interventi concreti a favore di persone con disabilità, in particolare una stanza fisioterapica, un pullman per i trasporti e un giardino inclusivo.