Immagimondo 2020

Nonostante la situazione di emergenza che ha segnato gli ultimi mesi abbia comportato numerose difficoltà per quanto riguarda l'organizzazione di eventi, Immagimondo è pronto a tornare. «Anche quest'anno ti porteremo in giro per il mondo alla scoperta di luoghi e culture vicini e lontani, animati da un'inesauribile curiosità e voglia di conoscere», spiega Les Cultures.

La 23esima edizione di Immagimondo - Festival di viaggi, luoghi e culture si aprirà sabato 19 settembre con l'inaugurazione della mostra fotografica Hijacked education di Diego Ibarra Sánchez. Si terrà poi, come da tradizione, I Viaggi dell'Anima (Civate, 19-20 settembre), la sezione del festival dedicata al viaggio lento, a piedi o in bicicletta, e al rapporto con la natura. Presenteremo cammini e itinerari grazie alla collaborazione con professionisti e associazioni che promuovono il viaggio lento come strumento per scoprire i territori nel rispetto dell’ambiente.

Giovedì 24 settembre Valmadrera ospiterà il primo appuntamento della sezione Confini, frontiere, identità: la proiezione di Oltre il confine. Storia di Ettore Castiglioni.

Il weekend successivo porterà Il Mondo a Lecco (Lecco, 25-26-27 settembre): andremo alla scoperta di angoli di mondo attraverso reportage di viaggio, presentazioni di libri, incontri con studiosi, proiezione di documentari.

Giovedì 1 ottobre torna Il caffè del viaggiatore. Ascolteremo Silvia Tenderini presentare il suo A piedi. Vagabondare tra i cammini d'Italia sorseggiando un buon caffè presso il Bradipo Caffè di C.so Matteotti, Lecco.

Immagimondo di chiuderà sabato 3 ottobre a Mandello del Lario con la proiezione di One more jump, la storia di due ragazzi palestinesi, nati e cresciuti insieme nella Striscia di Gaza, che nel 2005 hanno fondato il Gaza Parkour Team per dare alle nuove generazioni un’alternativa alla guerra.

Anche quest'anno l'illustrazione è stata curata da Fabio Consoli, illustratore e viaggiatore, che ringraziamo.

Per garantire la partecipazione di pubblico nel pieno rispetto delle misure di sicurezza molti degli eventi si svolgeranno all’aperto. In caso di maltempo gli appuntamenti saranno trasferiti in locali adiacenti.

Norme di prevenzione e controllo Covid-19:

sarà rilevata la temperatura corporea; qualora fosse superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso agli eventi;

sarà obbligatoria la raccolta dei dati dei partecipanti, effettuata presso apposite postazioni nei pressi della sede degli eventi;

sarà necessario indossare la mascherina dall’ingresso al raggiungimento del posto e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso.

Al fine di evitare assembramenti, si chiede di presentarsi con almeno 15 minuti di anticipo rispetto all'orario di inizio.